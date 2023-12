Il Lecce cade a San Siro contro l'Inter. Vista la squalifica di Roberto D'Aversa, a presentarsi in conferenza stampa è il suo vice Andrea Tarozzi. Queste le sue parole:



"Vero, l'Inter faticava intorno al 65' e noi abbiamo avuto alcune chance, su tutte con Rafia. Ma in quel momento vengono fuori i campioni e alla fine la magia di Arnautovic ha risolto la partita. Ma in quel momento pensavamo di pareggiare".



NERVI TESI - "Quando giochi con una squadra che ti lascia poco e sfrutti le azioni arriva un po' di stress. Ma abbiamo tenuto il campo bene fino all'ultimo: il rosso a Banda ha compromesso il finale. A Pongracic avevo chiesto una gara di grande coraggio contro due attaccanti di alto livello. I centrali stavano facendo una partita meravigliosa, non potevo cambiarli".



COSA VI PORTATE A CASA? - "Esperienza, siamo una squadra molto giovane. Cerchiamo di fare quello che il mister chiede in settimana e in ogni caso ce la giochiamo con tutte, anche con l'Inter come è successo oggi. Le forze in campo erano diverse, questo è chiaro, ma la prestazione c'è stata. Portiamo a casa questo ulteriore step di crescita che serve in futuro"