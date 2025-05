Lecce-Torino, le pagelle di CM: Ramadani illumina la corsa salvezza, Adams non incide

Getty Images

- Salva il risultato con una grande parata- Una prestazione di sostanza sulla fascia destra, con diverse sovrapposizioni offensive. Dall'85'- La gestione del finale di gara è preziosa- La solidità del centrale giallorosso emerge in diverse situazioni. Sempre preciso e ordinato- Grande attenzione, oggi è impeccabileLa spinta sulla fascia sinistra risulta costanteLa regia del centrocampo viene interrotta da un problema muscolare. Dal 43'- Match winner con un tiro all'incrocio che non lascia scampo al portiere avversario.

- Grande capacità di interdizione che risulta fondamentale.Qualche imprecisione di troppo, ma sufficiente- Non incide particolarmente. Dal 46'- L'ingresso nella ripresa porta dinamismo alla manovra offensiva.La prestazione non convince. Dal 46'- Ci prova sicuramente più del compagno- Le occasioni create non vengono concretizzate. Dal 59'- La gestione del finale contribuisce al successo finale.Adesso all'ultima giornata sfida da brivido contro la Lazio

- Gli interventi su Krstovic e Rebic tengono in vita le speranze granata, ma nulla può su Ramadani.La prestazione del terzino risulta ordinata. Dall'85'- La gestione della retroguardia non presenta particolari sbavature.- Qualche difficoltà di troppo- Qualche buona giocata- La regia del centrocampo non incide particolarmente sulla manovra granata. Dal 69'- L'ingresso non cambia la partita- Pochi sussulti offensivi.

L'ammonizione condiziona la prestazione. Dal 69'- Ingresso ordinato nel finale.Una serata non particolarmente ispirata. Dal 69'Lotta, ma convince poco- Una conclusione e poco più. Dal 59'- Qualche cross interessante nel finale.- L'intervento di Gaspar vanifica l'unica vera occasione della sua partita.La gestione dei cambi non modifica l'inerzia di una gara che sfugge nel secondo tempo.