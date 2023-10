Lecce-Torino (sabato 28 ottobre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio sul campo dell'Udinese i padroni di casa si presentano a questa sfida con 13 punti in classifica, 4 in più degli ospiti reduci dalle sconfitte con Juve e Inter.



LE ULTIME - D'Aversa non può contare su Blin e Dermaku. Dall'altra parte Juric recupera Buongiorno, ma perde Schuurs che si aggiunge agli altri infortunati Djidji e Soppy. Da valutare le condizioni di Tameze e Duvan Zapata.



PROBABILI FORMAZIONI



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Pellegri. All. Juric.