, alla ricerca di punti fondamentali. I padroni di casa, dopo la sconfitta incassata per mano dell’Inter – 2-0 a San Siro – ed il mancato successo contro il Sassuolo, sono chiamati ad invertire la recente rotta per mantenere inalterato l’ampio margine di 9 punti dalla zona retrocessione. Salentini che hanno quindi bisogno di un risultato positivo per non vedere accorciarsi tale distacco. Formazione di Juric che, invece, dopo la sconfitta incassata nel Derby della Mole contro la Juventus, ha trovato un’affermazione contro il Bologna, portandosi a soli 2 punti dalla zona Conference League. Il Toro si presenta da imbattuto nelle ultime 6 trasferte – 4 vittorie e 2 pareggi – con squadre classificate più in basso rispetto ai piemontesi.Si tratta di un campo ostico per i granata in campionato.. All’andata in casa il Torino vinse 1-0 con gol di Vlasic su assist di Vojvoda. L’ultimo precedente a Lecce, risale alla stagione 2020/2021, 22^giornata e la partita finì 4-0 per il Lecce. L’unica vittoria granata risale alla stagione 1993/1994, 30^ giornata ed è arrivata il 4 aprile 1994 per 2-1.: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Joan González; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric