Una scelta di cuore. Pantaleo Corvino torna, dopo quindici anni, al Lecce. Nella sua città natale, il dirigente salentino cerca di rilanciarsi dopo la delusione di Firenze. La trattativa è in chiusura, pronta la firma sul contratto triennale. Da capire che incarico assumerà perché l'attuale direttore sportivo Meluso ha ancora un lungo contratto con i giallorossi. Che intendono proseguire con Liverani: previsto un summit nelle prossime ore per capire se ci sono le condizioni per andare avanti insieme e tentare l'immediato ritorno in serie A.