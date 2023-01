Dopo aver rinforzato il centrocampo con l'arrivo di Maleh dalla Fiorentina, il Lecce sta chiudendo l'arrivo di un nuovo difensore. Mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare il classe 2000 Tommaso Cassandro, terzino destro in scadenza di contratto con il Cittadella. I giallorossi pagheranno un indennizzo per prenderlo subito e anticipare la concorrenza.



I GIOIELLI - Nel frattempo continuano ad arrivare estimatori per i gioielli di Baroni: su Gonzalez è sempre vivo l'interesse di Milan e Napoli ma sul giocatore ci sono anche Tottenham, Borussia Dortmund e Benfica; Hjulmand piace alla Roma con la quale c'era stato anche un contatto qualche settimana fa. Al momento, però, Corvino non si siede a trattare per meno di 15/20 milioni di euro.