Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro il Genoa:



"Con la consapevolezza di essere una squadra che ha tanta energia, che può competere in questo campionato ma che non può abbassare la guardia. Oggi ci aspetta una partita molto insidiosa".



KRSTOVIC - "E' un ragazzo che piano piano si è calato con grande entusiasmo in un gruppo giovane che vuole stupire. Sta sorprendendo un po' tutti ma non noi che siamo stati consapevoli sin da subito delle sue qualità. E' un giocatore raffinato che sotto porta incide spesso e ce lo stiamo godendo ma il percorso è ancora lungo".