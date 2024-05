Getty

Lecce, Trinchera: "Siamo contenti di Gotti, ci siederemo e parleremo"

19 minuti fa



Il ds del Lecce Stefano Trinchera è intervenuto a Dazn prima dell'ultima di campionato in casa del Napoli, parlando della possibilità di proseguire con il tecnico Luca Gotti anche nella stagione 2024/25 dopo la salvezza ottenuta in questa stagione.



"Siamo in sintonia con Gotti, ha fatto un ottimo lavoro ripetendosi come in passato. Siamo contenti, ma è giusto incontrarci poi a mente lucida e serena e dettare le linee per il futuro".



Gotti è subentrato a Roberto D'Aversa dopo la sconfitta del Lecce in casa contro il Verona, e la testata rifilata da quest'ultimo all'attaccante avversario Henry. Da quel momento in poi, i salentini si sono salvati senza troppi affanni, ritrovando serenità e risultati.