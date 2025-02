Getty Images

Lecce-Udinese, Damato: "Sicuramente non era calcio di rigore"

Cristian Giudici

un' ora fa



L'Aia ammette l'errore commesso in occasione del rigore concesso all'Udinese, decisivo per la vittoria nell'anticipo di campionato giocato venerdì sera a Lecce. Dove Lovric cade a terra in area dopo un contatto fortuito con Jean, l'arbitro è Bonacina con Guida e Serra al Var.



Collegato dalla sala Var di Lissone, il responsabile del settore tecnico arbitrale Antonio Damato ha dichiarato a Open Var su Dazn: "Sicuramente per noi non è calcio di rigore. Entrambi i calciatori si contendono il pallone, il difensore del Lecce allarga un po' le braccia per prendere posizione a protezione del pallone e quindi il suo intervento non è falloso. Come mai l'arbitro viene richiamato dal Var? Perché ha ritenuto l'intervento negligente o imprudente, si è fatto condizionare da contatto tra il braccio del difensore e il volto dell'attaccante, rimasto a terra".