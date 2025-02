Lecce-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ad aprire la 26esima giornata di Serie A è la gara traal Via del Mare, venerdì alle 20:45. Le due squadre, ultimamente, vantano un buon rendimento in campionato: i salentini si sono issati al di sopra della zona retrocessione e hanno raccolto cinque punti nelle ultime tre partite contro Parma, Bologna e Monza, mentre i friulani, dopo aver battuto 3-2 il Venezia e fermato il Napoli al Maradona, hanno fatto un sol boccone dell'Empoli, battuto 3-0 al Bluenergy Stadium. La classifica dice Udinese decima con 33 punti, Lecce 15esimo con 25, cinque sul terzultimo posto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Lecce-Udinese in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Lecce-Udinese

Data: venerdì 21 febbraio 2025

Orario: 20:45

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Giampaolo ha il solito ballottaggio tra Morente e Karlsson per affiancare Krstovic e Pierotti nel tridente, mentre Gaspar è ancora dietro Jean per via del rientro recente dall'infortunio. Runjaic invece sta avendo buone risposte dal nuovo 4-4-2 stretto con Atta e soprattutto Ekkelenkamp larghi: per l'olandese 3 gol nelle ultime 2. Payero spinge per una maglia, ma è in svantaggio così come Sanchez e Iker Bravo.- La sfida tra Lecce e Udinese sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), a TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per i clienti abbonati sia a DAZN che a Sky, si può attivare DAZN 1 e vedere la partita sul canale numero 214 di Sky.

- Lecce-Udinese sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sul proprio pc o notebook.- Telecronaca affidata a Alessandro Iori, commento tecnico di Alessandro Budel