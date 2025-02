Lecce-Udinese, le pagelle di CM: Falcone evita il peggio. Lucca, brutta scena da 4

Getty Images

Lecce-Udinese 0-1LECCEFalcone 6,5 - Salva tutto il salvabile, prima su Lucca e poi su Iker Bravo, tenendo in partita la propria squadra. Nulla può sul rigore di Lucca, imparabile.Guilbert 5,5 - Timido in fase d'impostazione, fatica a contendere Kamara.(Dal 91' Danilo Veiga s.v.).Baschirotto 6 - Inizio in salita, poi col passare del tempo si riprende anche grazie all'uscita dal campo di Lucca.Jean 6 - Causa il "rigorino" che sblocca il risultato, ma chi ha giocato a calcio (anche nei campetti di periferia) non può incolparlo. Il colpo col suo braccio sul volto di Lovric è del tutto fortuito e involontario.

Gallo 5,5 - Qualche imprecisione di troppo, non riesce nell'impresa di non far rimpiangere Dorgu.Coulibaly 6 - Macina chilometri in mezzo al campo senza fermarsi mai.Pierret 5,5 - Elegante, ma poco incisivo.(Dal 72' Rebic 6 - Prova a dare la scossa, almeno ci prova).Rafia 5,5 - Al rientro da titolare, si vede che gli manca il ritmo-partita.(Dal 46' Berisha 6,5 - Il suo ingresso rivitalizza il centrocampo, molto bene sulle seconde palle).Pierotti 5,5 - L'unica conclusione pericolosa del Lecce nel primo tempo è la sua, ma resta negli spogliatoi.

(Dal 46' Karlsson 5 - In Italia non è ancora riuscito a dimostrare il proprio talento).Krstovic 5,5 - Si vede solo per un colpo di testa, troppo debole per impensierire il portiere.Morente 5 - Si vede meno del solito. Prezioso in fase di non possesso, ma da un attaccante ci si aspetta qualcosa in più.(Dall'82' N'Dry s.v. - Non ha il tempo di entrare in partita).All. Giampaolo 6 - Le prova tutte per colmare il gap tecnico e fisico che c'è tra le due squadre: la sua ha il peggior attacco del campionato, ma resta in zona salvezza.

UDINESESava 6 - Solo interventi di ordinaria amministrazione.Kristensen 6 - Difensore centrale di ruolo, si adatta a fare il terzino destro senza spingersi troppo in avanti.(Dal 77' Ehizibue s.v.).Bijol 6,5 - Un muro sul quale sbattono Krstovic e compagni.Solet 6,5 - Da quando ha iniziato a giocare, l'Udinese ha cambiato marcia passando alla difesa a quattro. Non è un caso.Kamara 6,5 - Giocatore "di gamba", con una prograssione impressionante. Peccato per le imprecisioni al momento dell'assist o del tiro in porta.Thauvin 6,5 - Qualità al potere. Quando è in forma come adesso, ha pochi eguali in Italia.

Lovric 6,5 - La prima occasione dell'incontro nasce da un suo bel passaggio in verticale per Lucca dopo aver recuperato palla a metà campo.(Dal 77' - Zarraga s.v.).Karlstrom 6 - Si vede poco, ma si fa sentire eccome per l'equilibrio che dà alla squadra.Ekkelenkamp 6,5 - Stavolta non trova la via del gol, ma la sua prestazione è comunque più che sufficiente.(Dal 77' Atta s.v.).Lucca 4 - Ha subito un'occasione, ma Falcone riesce a respingere col piede il suo diagonale rasoterra. Poi si prende la scena litigando con i compagni di squadra per tirare il rigore, che realizza, ma poi viene sostituito per punizione. Davvero una brutta scena, che gli costa una grave insufficienza in pagella.

(Dal 36' Iker Bravo 6 - Vivace e tecnico, nella ripresa si fa vedere con un bel tiro dalla distanza).Sanchez 5,5 - Il tempo passa per tutti, anche per El Nino Maravilla. Ma il campione è così, non vuole arrendersi alla carta d'identità.(Dal 65' Payero 6 - Subito ammonito, rischia il secondo giallo per un intervento imprudente su Berisha e viene graziato dall'arbitro).All. Runjaic 6,5 - La sua Udinese parte forte, confermando di essere in ottima forma e di giocare bene a tratti. Lancia un messaggio forte a tutto il gruppo, punendo Lucca con la sostituzione: esemplare.