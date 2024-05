Lecce-Udinese: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Lecce-Udinese in diretta su DAZN

GUARDA LA SERIE A SU DAZN

Ilha già festeggiato la salvezza matematica. discorso diverso invece per l'Udinese, che ha la ghiotta occasione con una vittoria di uscire dalle sabbie mobili. I friulani però non vincono da due mesi: nei 49 precedenti 24 successi dei bianconeri, 18 dei salentini e 7 pareggi. All'andata, alla nona giornata, finì 1-1 con i gol di Thauvin su rigore e Piccoli.

• Data: lunedì 13 maggio 2024• Dove: Stadio Via del Mare (Lecce)• Orario: 18:30• Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky)• Streaming: DAZN• Competizione: 36ª giornata di Serie A- Lecce-Duinese si gioca lunedì 13 maggio 2024: il calcio d'inizio è fissato alle ore 18- Il match fra Lecce e Udinese, valido per la 36esima giornata di Serie A, si può guardare in diretta tv Dazn.-Diretta streaming di Lecce-Udinese sempre su Dazn.

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Pierotti. All. GottiOkoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro