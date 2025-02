Getty Images

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. (A disp. Fruchtl, Samooja, Rebic, Gaspar, Berisha, N’Dry, Veiga, Ramadani, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala). All. Giampaolo.(4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez. (A disp. Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Atta, Ehizibue, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Zemura, Modesto). All. Runjaic.(calcio d'inizio alle ore 20:45) è l'anticipo che apre la 26esima giornata di campionato in, la settima nel girone di ritorno. Dopo l'ultima vittoria per 3-0 contro l'Empoli, i friulani si presentano a questa trasferta al decimo posto con 33 punti, 8 in più dei padroni di casa, reduci dal pareggio per 0-0 sul campo del Monza ultimo in classifica.

Giampaolo deve ancora fare a meno degli infortunati Banda e Marchwinski, per lo stesso motivo Runjaic non può contare su Okoye e Touré. Allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare arbitra Bonacina, assistito da Imperiale e Moro con Doveri quarto uomo, Guida e Serra al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Rafia, Ramadani e Pierotti da una parte; Giannetti, Ehizibue e Kamara dall'altra.