L'Udinese ha firmato il prolungamento del prestito al Lecce di Antonin Barak e anche l'ultimo caso rimasto in bilico per il proseguo del campionato è stato risolto. Il club friulano era infatti dubbioso sulla possibilità di far rimanere alla corte di Liverani il centrocampista e voleva rinegoziare il prolungamento del prestito dato che i due club sono entrambi in lotta per non retrocedere.



Secondo la Gazzetta dello Sport l’Udinese provvederà a controfirmare il modulo già accettato dal giocatore. Per risolvere il problema è intervenuto direttamente il patron Giampaolo Pozzo, che ha ottimi rapporti con il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani.