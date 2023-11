Il Lecce non avrà Almqvist nella sfida contro il Milan in programma domani al Via del Mare. L'esterno svedese ha subito un infortunio muscolare alla coscia destra, ecco l'esito degli esami.



U.S. Lecce comunica che il calciatore Pontus Almqvist si è sottoposto, presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso " di Lecce, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.