La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dall’U.S. Lecce, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Maimone.

Il centrocampista siciliano classe ’94, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Reggina, disputa tre campionati in Serie C con le maglie di Cuneo, Reggina e Melfi, collezionando oltre 70 presenze; nella s.s. 2016/2017 si trasferisce a Lecce in Serie C, totalizzando 14 partite e 1 rete. Nell’ultima stagione, con il Matera Calcio, vanta 32 match disputati e 4 gol realizzati.

La società, nel dare il benvenuto al neo centrocampista biancoverde, formula i migliori auguri di buon lavoro.