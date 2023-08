Altro colpo in ottica futura per Pantaleo Corvino, che regala al Lecce un nuovo attaccante. Si tratta di Bosko Jemo, croato classe 2004, in arrivo dall'Hajduk Spalato. Il giocator epartirà dalla formazione Primavera.



"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di acquisto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bosko Jemo, dal HNK Hajduk Split. L’esterno offensivo croato classe 2004 sarà a disposizione della formazione Primavera 1."