Nella serata di ieri l'arrivo in Italia, oggi le visite mediche e la firma sul contratto. Brayan Vera Ramirez è un nuovo giocatore del Lecce, a confermarlo è anche il sito ufficiale del club attraverso un comunicato: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Emanuel Vera Ramirez (difensore colombiano classe ’99) dal Leones Futbol Club".

I DETTAGLI - Contratto di quattro anni con opzione per il quinto, operazione da un milione di euro conclusa grazie all'intermediazione di Silvio Pagliari (in foto insieme al giocatore e al ds del Lecce Meluso). I dirigenti giallorossi hanno deciso di puntare sul terzino colombiano dopo la prima partita del Mondiale Under 20 vinta contro la Polonia, il giocatore piaceva anche al Fenerbahçe ma il Lecce si è mosso prima e si è assicurato Vera Ramirez.