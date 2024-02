Lecce, UFFICIALE: Enes Yilmaz dal Bayer Leverkusen

Il Lecce pesca ancora dal mercato estero. Dopo l'attaccante italo-argentino Santiago Pierotti (classe 2001) arrivato per 1,2 milioni di euro dal Colon, il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha definito l'acquisto a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen del centrocampista tedesco di origine turca Enes Yilmaz (classe 2005), che rinforza la Primavera campione d'Italia in carica. La squadra allenata da Federico Coppitelli è quindicesima in classifica con 20 punti frutto di 5 vittorie, altrettanti pareggi e 9 sconfitte.



A luglio arriverà a parametro zero il centrocampista francese Balthazar Pierret (classe 2000), in scadenza di contratto col Quevilly-Rouen Metropole.