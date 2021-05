Eugenio Corini non è più l'allenatore del Lecce, ufficiale l'esonero del tecnico dopo il mancato approdo in finale di Playoff di Serie B. Lo comunica il club salentino con una nota: "L’U.S. Lecce comunica di aver risolto unilateralmente il rapporto contrattuale con l’allenatore Eugenio Corini. A mister Corini e al suo staff, il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".



In conferenza stampa, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani spiega: "Abbiamo deciso di sollevare dall’incarico il mister Corini. Si tratta di una decisione che non è arrivata in base all’emotività seguita alla gara con il Venezia, ma deriva da una valutazione lucida, e ci auguriamo corretta, esclusivamente di natura tecnica. La valutazione nasce da una prospettiva di ampio respiro e non solo dall’ultima partita".