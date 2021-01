Il Lecce comunica di aver ceduto a titolo definitivo il trequartista Filippo Falco (classe 1992 ex Bologna e Benevento) alla Stella Rossa di Belgrado. Il giocatore partirà nel pomeriggio per sottoporsi alle visite mediche di rito col club serbo allenato dall'ex interista Dejan Stankovic, prossimo avversario del Milan in Europa League.