Lecce, UFFICIALE: il finlandese Salomaa al Lecco

In Serie B il Lecco comunica di aver ingaggiato in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto dal Lecce dell'esterno d'attacco finlandese Henri Salomaa (classe 2003).



In uscita Brayan Boci rientra al Genoa per fine prestito, mentre Eyob Zambataro passa a titolo definitivo alla Torres, Doudou Mangni in prestito all'Alessandria e Mattia Tordini in prestito con diritto di riscatto al Padova.