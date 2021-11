NOTA UFFICIALE DEL CLUB SALENTINO



"L'U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Massimo Coda, in scadenza al termine della stagione sportiva 2021/22, fino al 30 giugno 2024"



Coda, 33 anni, è arrivato al Lecce l'anno scorso dopo un passato in tante squadre di Serie C, B e anche qualcuna di A. Tra i club in cui ha militato in precedenza ci sono Parma, Salernitana e Benevento.