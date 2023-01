Il Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Tommaso Cassandro dal Cittadella: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Cassandro dall'A.S. Cittadella. Il terzino destro ha sottoscritto un accordo di tre anni con opzione per altri due". Il classe 2000 era in scadenza a giugno, arriva in giallorosso a titolo definitivo a fronte di un indennizzo.