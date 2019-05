Andrea La Mantia e il Lecce ancora insieme. A ufficializzare il rinnovo dell'attaccante è lo stesso club giallorosso attraverso una nota ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Andrea La Mantia, in scadenza al termine della stagione sportiva 2020/21, fino al 30 giugno 2022 con opzione 2023". La Mantia è stato uno dei protagonisti della promozione del Lecce, trascinando la squadra in Serie A con 17 gol e 8 assist in 32 partite.