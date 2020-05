Intervento chirurgico per il difensore Cristian Dell'Orco, il comunicato del Lecce:



L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Cristian Dell'Orco è stato sottoposto, in data 30 aprile, d'intesa con lo staff sanitario dell'U.S. Sassuolo, ad intervento di plastica per ernia inguinale, presso "Villa Igea" a Milano.