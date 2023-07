Il Lecce ha annunciato ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo di Hamza Rafia, in arrivo dal Pescara. Il giocatore che ha vestito anche la maglia della Juventus Next Gen, si unirà alla formazione di D'Aversa a Folgaria solo dopo aver svolto le ultime visite di rito in mattinata.

Questo il comunicato:



"​L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hamza Rafia dal Delfino Pescara 1936.

Il centrocampista classe '99 ha sottoscritto un contratto della durata di tre anni con opzione per i successivi due.

Rafia in mattinata si sottoporrà alle visite mediche di rito a Verona, prima di raggiungere la squadra nel ritiro di Folgaria."