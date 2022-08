Mathias Normann non vestirà la maglia del Lecce. Il club ha comunicato che a causa di problemi nel tesseramento del centrocampista, il trasferimento è da considerarsi saltato, nonostante il suo approdo in giallorosso fosse già stato ufficialmente confermato dal club nella giornata di ieri: "L'U.S. Lecce comunica che, a causa del protrarsi della procedura relativa al tesseramento del calciatore Mathias Normann, ha deciso, di comune accordo con l'atleta, di interrompere in via definitiva l'iter finalizzato all'acquisizione delle prestazioni sportive".