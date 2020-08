Con una nota ufficiale, il Lecce rende nota la separazione dal direttore sportivo Mauro Meluso. Ecco il comunicato completo: "L’Unione Sportiva Lecce comunica l’interruzione del rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Sig. Mauro Meluso.



Il Direttore Meluso ha significativamente contribuito al raggiungimento della doppia promozione del Club dalla Lega Pro alla Serie A.

L’Unione Sportiva Lecce ringrazia il Direttore per il proficuo lavoro svolto nelle ultime quattro stagioni sportive durante le quali si è fatto apprezzare per il lodevole e proficuo impegno, l’intenso spirito di abnegazione e la condivisione dei valori morali ed etici del Club.

L’Unione Sportiva Lecce augura al Direttore Meluso le migliori fortune per un futuro professionale denso di successi.