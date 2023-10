Il mercato del Lecce non si ferma mai. Con un comunicato comparso sul sito ufficiale i giallorossi hanno comunicato un nuovo acquisto che si andrà ad unire al gruppo Primavera. Si tratta di Frederik Kongslev, centrocampista classe 2006 di nazionalità danese. Per lui nell'ultima stagione un'esperienza con la maglia del Nordsjaelland Under 19.



IL COMUNICATO - "L'U.S.Lecce comunica di aver tesserato il calciatore Frederik Kongslev nell'ultima stagione al FC Nordsjaelland. L'esterno difensivo danese classe 2006 sarà a disposizione della formazione Primavera 1 e figura già nella lista dei convocati per la gara con il Frosinone in programma domani".