Doppio rinnovo di contratto in casa Lecce: di seguito le note ufficiali sui difensori Baschirotto e Gendrey:



"L'U.S. Lecce - si legge - comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore Federico Baschirotto, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per i successivi due anni".



"L'U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’esterno difensivo Valentin Gendrey, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al termine della stagione sportiva 2025/26 con opzione per l’anno successivo".