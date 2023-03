In molti, la scorsa estate, pensavano di non aver capito bene quando avevano letto il nome di Samuel Umtiti accostato al Lecce. Invece quella che sembrava una follia di mercato si è trasformata in una bellissima realtà: una scommessa vinta quella del ds Corvino e del presidente Sticchi Damiani, che hanno scelto di puntare sulla voglia di rivincita del centrale francese, messo alla porta dal Barcellona e bisognoso di tempo per recuperare da un infortunio. Un ritorno in grande per l'ex Lione, che in giallorosso si è rilanciato. E a breve si aprirà la partita per il suo futuro...