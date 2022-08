Il Lecce potrebbe salutare presto un nuovo acquisto. Frabotta infatti, arrivato in estate in Puglia, potrebbe già partire. Lo riporta Sky Sport, secondo cui l'esterno ha espresso il desiderio di tornare alla Juventus per poi andare in prestito in un nuovo club in cui possa giocare di più. I giallorossi starebbero pensando a Pezzella del Parma per sostituirlo.