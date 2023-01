Dopo l'arrivo dell'attaccante Pablo Rodriguez il Brescia sta per accogliere un altro giocatore proveniente dal Lecce.



Lombardi e salentini hanno infatti trovano l'intesa per il passaggio in prestito con diritto di riscatto alle Rondinelle del 24enne mediano polacco Marcin Listkowski.



Il giocatore è atteso a Brescia già nella giornata di oggi per sottoporsi al rituale delle visite mediche e poi mettere nero su bianco il suo accordo con la società di Massimo Cellino.