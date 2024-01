Lecce, un difensore può ripartire dal Palermo

Lorenzo Venuti è tornato a Lecce in estate, dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina, ma la seconda esperienza in giallorosso non è andata secondo le aspettative: solo sei presenze in stagione (due da titolare, di cui una in Coppa Italia) e 168 minuti complessivi per il terzino destro classe '95, e ora si valuta l'addio, nonostante il contratto fino al 2025 con opzione per un'ulteriore stagione.



Stando al Giornale di Sicilia, Venuti è nel mirino del Palermo di Eugenio Corini, che cerca un rinforzo a destra anche in virtù della prossima partenza di Mateju, che lascerà i rosanero al termine della stagione alla scadenza del contratto.