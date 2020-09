In chiusura, secondo SkySport, un colpo importante per il Cosenza in Serie B. E’ prossimo all’arrivo in calabria infatti il laterale sinistro classe ‘99 Bryan Vera dal Lecce. Il giocatore ha trovato poco spazio nello scacchiere di Fabio Liverani lo scorso anno e le premesse non sembrano essere diverse in questa stagione con Eugenio Corini.



Per avere più spazio e mostrare al meglio le sue qualità, come già splendidamente fa nella nazionale under 20 colombiana, ecco dunque prospettarsi il prestito in piazza importante come quella rossoblu.