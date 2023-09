Oggi alle ore 20 si chiude la finestra di mercato per Brescia e Lecco in Serie B. Non scorre liscio il traffico fra Brescia e Terni. Svanito l'acquisto di Proietti, adesso è congelato il ritorno di Paghera: alla fine dovrebbe compiersi, ma l'intoppo incontrato nella trattativa per l'altro centrocampista complica il trasferimento dell'ex biancazzurro, che ieri si è allenato in Umbria in attesa di buone notizie. Aspetta e spera che il mercato finisca nel migliore dei modi pure Viviani, deciso a ripartire dalla Ternana dopo le amarezze bresciane.



Il club di Cellino vuole sfruttare la finestra di mercato post-riammissione fino in fondo e gli affari fattibili sono diversi. Con il Como parla del mediano Arrigoni e dell'attaccante Blanco. Con il Genoa per il centrocampo dialoga su Galdames e Jagiello, altro ex. Proprio come Listkowski, che potrebbe tornare da Lecce. Nomi utili per l'attacco: Chaka Traorè del Milan (2004) e Gonzalez della Lazio (2003).



Oggi ultimo giorno utile per rinforzare la squadra anche per il Lecco (stasera alle 18 presentazione della squadra in Piazza Garibaldi): sempre secondo la Gazzetta dello Sport i nomi più gettonati sono Celia, Crisetig e Jureskin.