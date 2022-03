Il Lecce ha comunicato la cessione di Bryan Vera all'America de Cali. Il terzino raggiunge in Colombia un altro ex della Serie A, Iago Falque.



Di seguito il comunicato.

"L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31.12.2022, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Vera all'America de Calì",