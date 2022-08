La Bild scrive che il Wolfsburg ha lamentato un comportamento non corretto da parte di Marin Pongracic, nuovo giocatore del Lecce. Le parti sono al centro di una controversia legale, questo perché il difensore aveva intentato una causa presso il tribunale di lavoro di Braunschweig per presunti pagamenti di premi in sospeso. Per la cronaca, il processo è attualmente sospeso.