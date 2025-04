Lecce-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sfida chiave per la lotta salvezza nella 31esima giornata di Serie A: al Via del Mare si giocaPunti pesanti in palio nel lunch match domenicale. I salentini di Marco Giampaolo (25 punti) arrivano da cinque sconfitte di fila, l'ultima in casa della Roma. I lagunari di Eusebio Di Francesco invece (20 punti) sono reduci dal ko di misura al Penzo contro il Bologna dopo quattro pareggi consecutivi.Tutte le informazioni su Lecce-Venezia:

: Lecce-Venezia: Domenica 6 aprile 2025: 12.30: DAZN: DAZN: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic.. Giampaolo.: Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila.. Di Francesco.- Due dubbi per il Lecce, con Pierotti e Morente in vantaggio rispettivamente su Banda e Karlsson. Tanti dubbi nel Venezia: più Busio di Doumbia, ballottaggi aperti Oristanio-Yeboah e Fila-Gytkjaer.

- La sfida tra Lecce e Venezia sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky.- Lecce-Venezia sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app di DAZN su pc, smartphone o tablet, o in alternativa collegandosi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionando la finestra dell'evento.

- La telecronaca della partita è affidata ad Alberto Santi con il commento tecnico di Fabio Bazzani.