Lorenzo Venuti, difensore tornato quest'estate a Lecce, si è presentato direttamente dal ritiro di Folgaria in conferenza stampa:



"Sono venuto a conoscenza della trattativa fin da subito, c'era stato già qualche contatto a gennaio durante il mercato. Qualche mese fa mi è stata espressa la volontà del club e al mio procuratore ho sempre manifesttao di voler tornare, era la mia priorità perché qui sono stato bene. Una decisione di pancia, mi è venuta da dentro. So che le persone qui mi vogliono bene ed è come se mi fossi sentito in debito con Lecce, una volta conquistata la Serie A non ho potuto giocarla o mantenerla. Torno come a 4 anni fa, ora cercheremo di mantenere la categoria".