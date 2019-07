Mancano 35 giorni alla chiusura del mercato. Ancor meno all’inizio della prossima stagione dove Brescia, Lecce e Verona riassaggeranno i campi della Serie A dopo (chi più chi meno) anni lontani dalla massima serie. Per le neo promosse l’obiettivo è solo uno: quello di una salvezza, meglio se tranquilla. Per questo motivo il mercato è quanto di più importante per iniziare la prossima stagione con il piede giusto. Rinforzi in difesa e in attacco: cercare di fare più gol possibili e incassarne meno questa la ricetta, la più ovvia che ci sia. Sbaglia però chi le da già per spacciate, anzi i tre club si sfidano a distanza e a colpi di mercato.



Il Brescia dal canto suo è stata la prima delle tre a staccare il pass per la serie A senza passare per i playoff. La squadra messa su da Massimo Cellino ed Eugenio Corini ha dalla sua alcune certezze: Alfredo Donnarumma e i suoi 25 gol segnati nella scorsa stagione corredati da 7 assist. Soprattutto però in squadra ha il gioiellino Tonali per il quale il patron delle rondinelle chiede almeno 20 milioni. Ciò invece su cui si sta lavorando, dopo le suggestioni legate alla coppia Boateng-Balotelli, in questo periodo è l’acquisto di un difensore: piace Magnani del Sassuolo ma soprattutto Ceccherini della Fiorentina a patto di non dover vendere il talento dell’Under21.



Non solo i bresciani, da nord a sud c’è un derby per quanto riguarda Magnani che piace anche al Lecce di Liverani. Una cavalcata vincente quella dei lupi che in due stagioni sono passati dall’inferno della Serie C al paradiso della A. Ylmaz sarebbe stato un grande colpo ormai sfumato ma Babacar e Saponara farebbero fare un bel salto di qualità ai pugliesi che in rosa hanno già La Mantia, Lapadula e Falco. Peccato aver Palombi passato alla Cremonese, sarebbe potuto essere una bella scommessa per la Serie A.



Il Verona non resta a guardare e ha deciso di puntare su calciatori di esperienza per rinforzare la rosa a disposizione di Juric. La qualità di Bocchetti, difensore che per sei anni ha militato nello Spartak Mosca, e Gunter classe 94’ prelevato dal Genoa. Importanti anche le trattative per Verre e soprattutto per il talento del Napoli Tutino.