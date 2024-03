Lecce-Verona LIVE le formazioni ufficiali: Pongracic dal 1', la scelta su Noslin e Swiderski

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Il lunch match dellaè uno scontro diretto per la. Alsi affrontanoedEntrambe le squadre hanno bisogno di punti dopo i successi diche hanno rimescolato le carte nei bassifondi della classifica. I pugliesi sono a quota, sorpassati dai sardi e arrivano daIl Verona invece è in risalita e, dovesse affermarsi fuori casa, opererebbe ilai danni della squadra diPer i giallorossi pochi cambi,torna titolare mentre viene confermato il tridente d'attacco con; Nel Verona ancora panchina per il match winner dell'ultima gara, giocada riferimento avanzato.Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.