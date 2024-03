Lecce-Verona: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La squadra che guida il treno salvezza contro quella che ha appena scavalcato il terzultimo posto:, gara delle 12:30 della domenica della 28esima giornata di Serie A, è un incrocio caldissimo. Punti in cascina sia per gli uomini di D'Aversa (1-1 a Frosinone) sia per quelli di Baroni, vittoriosi sul Sassuolo con il primo gol in Italia di Swiderski, una vittoria sarebbe pesantissima per entrambe le squadre.Importanti le indisponibilità di Kaba per il Lecce e di Dawidowicz per il Verona, per il resto ci sono tutte le pedine più importanti dei rispettivi organici. Oudin e Folorunsho spingono per tornare in campo dall'inizio, Piccoli ancora sfavorito nel ballottaggio con Krstovic.Lecce-Verona sarà trasmessa in diretta tv da Dazn. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. Su Sky la gara sarà visibile sul canale 214, per tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN'. Telecronaca di Alessandro Iori con Alessandro Budel al commento tecnico.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.(4-2-3-1): Montipo'; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Noslin; Swiderski.