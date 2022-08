Probabilmente Umtiti sarà solo di passaggio, verrà assaporato per nove mesi per poi andare in squadre che lottano a livello internazionale ma sarà quello il momento esatto in cui ci si renderà conto di quanto è avvenuto e il ricordo partirà dalla sera del 25 agosto 2022 all’aeroporto di Brindisi.A ricordarsi bene la serata saranno sicuramentePuò sembrare strano tanto quanto entusiasmante il fatto che un giocatoreabbia reagito così davanti al calore dei tifosi giallorossi ma è solo l’inizio: il Via del Mare farà il resto.dal punto di vista tecnico ed umano, come l’umiltà dimostrata nella serata del suo arrivo che sarà un connubio perfetto con il carisma e l’esperienza che porta con sé.Nella stessa giornata dell’arrivo del difensore francese, è giunto a Lecce ancheche ha alzato notevolmente il livello. Sulla corsia mancina, quindi, la società ha deciso di affiancare a Gallo, giovane che si vuole valorizzare, un giocatore esperto, cosa di cui non convince Frabotta che resterà comunque in Salento. Al centro, invece, Umtiti (dopo che ritroverà la condizione fisica) e Pongracic potranno garantire una coppia titolare esperta con Tuia, Dermaku, Cetin e, anche se adattato, Baschirotto sullo sfondo. A destra si sta garantendo la conferma Gendrey con del potenziale da esprimere cui si affianca il collega ex Ascoli.Sicuramente l’entusiasmo di questi giorni si avvertirà in campo con la spinta del Via del Mare, ormai vicino a replicare le presenze contro l’Inter nonostante la sfida con l’Empoli (per blasone) sia differente ma si haCon Pongracic che potrebbe debuttare, Baroni potrebbe avere un uomo in più a centrocampo, ossia Blin che tornerà utile al reparto che contro il Sassuolo ha sofferto e che deve dare maggiore apporto all’attacco per cercare maggiore concretezza.