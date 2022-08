La prima uscita ufficiale del Lecce in Coppa Italia, con la bestia nera Cittadella, lascia molti interrogativi e pochi spunti che ispirano ottimismo: innanzitutto, a cui si è aggiunto l’infortunio di Dermaku,tale da mettere in risalto quale fosse in campo la squadra di Serie A e quella di cadetteria. Sarà “calcio d’estate” ma in questa stagione questo non vale, tra una settimana arriva l’Inter e le premesse non sono delle migliori.Come si diceva, con Tuia infortunato, Baroni ha dovuto adattare Blin al centro della difesa e, dopo il forfait di Dermaku, è stato obbligato a schierare Gendrey e il francese davanti a Falcone. Nonostante l’indiscutibile sforzo della società, appare evidente cheche è stato perso in seguito all’addio di Lucioni. Altrettanto vero, come detto da Corvino, che il mercato ha portato imprevisti come la virata di Maksimovic maAd oggi, è impensabile presentarsi alla prima di campionato con la coppia Gendrey-Blin (che comunque per essere adattati al ruolo hanno giocato discretamente) per fermare Lukaku e Martinez, come lo è per le sfide successive.Oltre alle defezioni suddette, a sottolineare i problemi attuali è mister Baroni che afferma come la squadra ancora non sia ben collaudata, soprattutto con i molteplici innesti. Infatti, il giropalla dei salentini non è stato come quello visto lo scorso anno, salvo qualche fraseggio e giocate individuali di Strefezza e Bistrovic che sono stati gli unici ad accendere la luce insieme a qualche lampo di Di Francesco.piuttosto che sulla corsa e di fronte all’avversario, limitando il potenziale che hanno nell’uno contro uno. Poco movimento o a tratti inutile, sicuramente perché ci vuole del tempo per collaudare una rosa che è praticamente nuova, ma alcuni elementi devono sicuramente alzare il loro livello per essere idonei al palcoscenico della Serie A.Nonostante i lampi di Strefezza e Di Francesco,che ancora non sembrano avvicinarsi al livello di un numero nove che possa trascinare i giallorossi. Si spera, ovviamente, che con il tempo possa emergere un bomber degno della Serie A senza vivere di rimpianti, anche perchè "Si può sbagliare la moglie ma non il portiere e la punta" Corvino dixit. Inoltre, in tema di attacco, è sembrato strano come al posto di Di Francesco sia subentrato Listkwowski piuttosto che Di Mariano, in campo solo nei supplementari, il quale ha portato maggiore vivacità e ha anche sfiorato il gol del pareggio.