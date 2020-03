Stando alle notizie ufficiali, ad oggi, molte società dovrebbero riprendere gli allenamenti lunedì 23 marzo nel pieno dell’emergenza Coronavirus e, seppur con le dovute precauzioni,Anche il Lecce, secondo l’ultimo comunicato ufficiale del 15 marzo annunciava la ripresa degli allenamenti tra due giorni ma con la riserva della situazione d’emergenza. Infattie si prevede un picco proprio tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile. Ad oggi, purtroppo, non si hanno notizie certe della ripresa del campionato sia per la data che per la modalità e questo sarà necessario anche per poter stabilire la ripresa degli allenamenti. Ciò che si auspica ora è il superamento del picco massimo ed attendere una discesa per poter vedere la luce in fondo al tunnel e poter quantomeno programmare la fine del campionato.A proposito della modalità del termine del campionato ha parlato il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani con unIn effetti, come sottolineato da egli stesso, questa formae come abbiamo sottolineato in precedenzache una sfida play out con due o quattro squadre, a dodici giornate dal termine, sarebbe ingiusto. Questi argomenti al momento meritano solo qualche cenno anche per rispetto di ciò che sta accadendo in Italia ma superata la paura dovrà ripartire la programmazione del campionato.