Il calciomercato del Lecce, al netto di acquisti e cessioni, sembra essere partito con il piede giusto. Sono stati molto importanti i riscatti dai prestiti in scadenza come Meccariello e Tachtsidis, due giocatori fondamentali nello scacchiere di mister Liverani, mentre restano perplessità sulla mancata conferma di Venuti che sarà sostituito da Romario Benzar. Si tratta di un terzino destro proveniente dalla Steaua Bucarest con un ottimo curriculum internazionale sebbene il giocatore di proprietà della Fiorentina, in virtù della stagione passata, sembrava offrire maggiori garanzie.



DIFENSORE ESPERTO - La coppia centrale composta da Lucioni e Meccariello è sicuramente riconfermata anche se necessita di un ricambio, non inteso come riserva di questi, ma come terzo giocatore dello stesso livello in modo da poter sopperire a cali di forma o assenze dei titolari. Il reparto arretrato, per le caratteristiche che richiede, necessiterà quindi di un difensore esperto e carismatico che sappia anche motivare lo spogliatoio, così come ha fatto Lucioni nelle ultime giornate dello scorso campionato quando era lui, durante il riscaldamento, a radunare i suoi compagni e caricarli prima del match e per poter dare il cambio a chi avvertirà cali di tensione. Non bisogna dimenticare lo sforzo, soprattutto psicologico, che richiede la corsa alla salvezza e nelle giornate clou del campionato sarà fondamentale avere in rosa più giocatori con queste caratteristiche.



UN TASSELLO DA RIEMPIRE - A centrocampo l'addio di Scavone aveva lasciato vuoto un tassello che dovrebbe essere stato colmato dal nuovo arrivato Shakhov il quale, però, può giocare sia come mezz'ala sia come mediano, quindi come eventuale riserva di Tachtsidis. Nell'ultima parte di stagione, dopo il suo spaventoso infortunio, il centrocampista del Parma è stato sostituito da Majer che ha ben figurato, ma per la Serie A servirebbe una mezz'ala che sappia sicuramente fare il lavoro tattico e di interdizione dello sloveno ma con un tasso tecnico migliore per poter avere un centrocampo completo insieme a Petriccione, di cui sicuramente non c'è nulla da dire se non la meritatissima conferma.



DUBBI SU LAPADULA - Una menzione particolare è per l'attacco non solo per i nomi che circolano da settimane ma anche perchè è necessario formare un dualismo tra bomber con La Mantia accanto al fantasista Falco. Il nome più gettonato è quello di Yilmaz, su cui ho espresso dubbi in precedenza per ciò che riguarda l'età in relazione all'ambientamento in un campionato molto diverso rispetto a quello turco e per il sacrificio economico. Il nome di Lapadula potrebbe essere interessante se si pensasse alla sua voglia di riscatto dopo le ultime due stagioni non proprio brillanti: l'attaccante nato a Torino, infatti, nello scorso campionato ha disputato con la maglia del Genoa appena 8 partite e messo a segno un solo gol. Un bottino magro per chi aveva trascinato a suon di gol il Pescara in A e per essere stato poi tenuto dal Milan come jolly del reparto offensivo ma soprattutto come prospetto per il futuro. L'esperienza deludente in Liguria ha fatto calare il suo appeal e, in questo momento della sua carriera, rappresenterebbe una scommessa per la rosa giallorossa che ha in La Mantia la certezza dei gol della passata stagione ma non bisogna dimenticare che è comunque alla prima esperienza nella massima serie ed avrebbe piuttosto bisogno di un attaccante con alle spalle più esperienza in Serie A e, allo stesso tempo, essere un'importante pedina per le scelte di Liverani.