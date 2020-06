Riparte anche il campionato del Lecce, come si diceva, con i soliti problemi di questa. Spesso Liverani ha dovuto fare i conti con una rosa falcidiata dai problemi fisici che non gli hanno permesso di schierare la migliore formazione con continuità.Per la sfida imminente contro il Milan, mister Liverani ha poche alternative a centrocampo dove perde sicuramente Deiola e probabilmente Barak che si stanno allenando in differenziato. Sostanzialmentedella sessione di gennaio che hanno dato una marcia in più ai salentini. Il centrocampista di proprietà del Cagliari è stato spostato da Liverani nel ruolo di regista dove è diventato inamovibile, mentre il centrocampista ceco è fondamentale per il gioco giallorossonella formazione di Liverani. Se, dunque, Barak non dovesse farcela al suo posto agirebbe Mancosu nel ruolo naturale di mezzala con Saponara dietro gli attaccanti, voglioso di mettersi in mostra contro la sua ex squadra. A completare il reparto ci sarebbero Petriccione in cabina di regia e Majer con Tachtsidis in panchina.Nella testa di Liverani sta aleggiando l’idea di passare alla difesa a tre,come Donati, Rispoli e Calderoni abili nell'arrivare sul fondo e crossare in area. Probabilmente questa variazione tattica non si vedrà contro il Milan dove la squadra, a causa del lungo periodo di inattività, sicuramente avrà difficoltà ad eseguire i dettami tattici già conosciuti quindi potrebbe essere controproducente presentarsi dall’inizio con un nuovo modulo. La difesa a tre pensata da Liverani permetterebbe anche a chi gioca accanto alla punta, quindi soprattutto Falco,visto che con il rombo il fantasista giallorosso deve aiutare sulla fascia in situazioni di non possesso. L’idea nella testa di Liverani esiste e potrebbe essere sviluppata, l’andamento delle prossime partite sarà l’ago della bilancia.