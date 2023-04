Accanto al sacrosanto diritto di poter esprimere il proprio dissenso all’interno dello stadio per vedere la partita della propria squadra del cuore per cui si pagano biglietto, abbonamento e trasferte varie, c’è anche un altro elemento quale è il. Questo si accompagna a ciò che caratterizza le migliaia di persone allo stadio o davanti alla tv, cioè il tifo nel bene e nel male. Tifo che domenica, almeno per parte della tifoseria allo stadio, ha espresso il propriodopo la partita pareggiata contro la Sampdoria.Il pareggio contro l’ultima in classifica è statoaggravato sicuramente dal trend negativo delle ultime sette giornate del Lecce. Vero che bisogna avere memoria di risultati uniti a prestazioni ai limiti della decenza per l’atteggiamento, che non pareva quello di una squadra che cerca in tutti i modi di salvarsi, e per la scarsa vena offensiva ma è necessarioe ciò che nel complesso è il campionato dei giallorossi. Il Lecce, prima del filotto negativo era giunto sino alla metà più alta della colonna di destra della classifica a suon di prestazioni e risultati anche contro avversari di ben altro calibro, e alla stregua di quanto fatto vedere, non bisogna dimenticare cheche evidentemente in periodi positivi e lontani dalle pressioni della bassa classifica hanno potuto esprimere il meglio con la mente sgombra e che, invece in un periodo negativo, può diventare fisiologico il rischio di entrare in un tunnel. La stagione sicuramente non è compromessa come, invece, una contestazione potrebbe far pensare, ma piuttosto scatenata da un filotto di risultati e prestazioni poco incoraggianti che al momento sono comunque inferiori rispetto a quanto di buono fatto vedere, almeno classifica attuale alla mano.In conclusione, ciò non sta a giustificare i risultati oggettivamente negativi ma che tutto l’ambiente ha(sicuramente diversa alle precedenti anche alla sfida con il Napoli) e ritrovare anche la gioia e l’entusiasmo di esprimere le qualità di tanti giovani e inesperti rispetto a tali pressioni.